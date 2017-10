Wellendingen. Ein Traktor der Marke Deutz ist am Mittwoch gegen 15 Uhr bei Mulch-Arbeiten im Gewann Weidenhecke in Brand geraten. Der 70-jährige Besitzer des Traktors bemerkte laut Polizei während der Fahrt Rauchgeruch in der Kabine. Wie er schnell feststellte, kam es zur Flammenbildung im Motorbereich des Traktors. Er konnte sein Gefährt rechtzeitig aus dem Waldstück entfernen, bevor die Flammen auf das gesamte Fahrzeug übergriffen. Neben Bürgermeister Thomas Albrecht waren die Feuerwehrabteilungen Wellendingen und Wilflingen mit vier Fahrzeugen und 24 Mann sowie die Feuerwehr Rottweil mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann im Einsatz.