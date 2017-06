Wellendingen Thyssenkrupp in Wilflingen aktiv

Begrüßt wird das Vorhaben in der Ratsrunde. Als sinnvolle Investition beschreibt Alexander Hirt das Projekt. Überraschend sei es für ihn, dass das Vorhaben "so schnell" umgesetzt werden könne. Beruhigend sei es außerdem, dass ein Fachplaner eingeschaltet gewesen sei. Wolfgang Götz denkt ähnlich und empfindet es als "gut", auch da "endlich genaue Kosten" auf den Tisch gekommen seien, wie er in der Sitzung des Ortschaftsrats anmerkt.