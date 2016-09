Die Kirchengemeinde St. Ulrich Wellendingen feiert am Sonntag, 18. September, ihr Pfarrgemeindefest. Es fängt um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst an. Anschließend beginnt der Frühschoppen im Gemeindehaus. Es folgen Mittagessen und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Das Nachmittagsprogramm läutet der Kirchenchor mit einer musikalischen Darbietung ein. Alleinunterhalter "Alfons" gestaltet anschließend den Nachmittag musikalisch. Mit dem Erlös unterstützt die Kirchengemeinde das Kinderheim Sevagram in Kerala/Indien. Foto: Steidle