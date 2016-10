Wellendingen Spektakuläre Rettung aus Hochhaus

Wellendingen. Die Abteilungen Wellendingen und Wilf­lingen waren unter der Führung des Gesamtkommandanten Patrick Grießer flugs an dem Gebäude zur Stelle, in dem neben den Geschäftsräumen einer Bank im Erdgeschoss auch noch in drei darüber liegenden Geschossen Wohnungen von insgesamt zehn Partien untergebracht sind. Die Tiefgarage ist laut Übungsannahme durch den Brand verqualmt, auch das Treppenhaus kann nicht mehr als Fluchtmöglichkeit von insgesamt sechs zu rettenden Personen genutzt werden. Nahezu gleichzeitig wurde an der Vorderseite des Gebäudes durch die eingetroffenen Rettungskräfte der Abteilungen Wellendingen und Wilflingen eine ausziehbare Leiter in Stellung gebracht für die Personenrettung aus dem dritten Stock.

Auf der Rückseite des Gebäudes wurde eine zweite Leiter für die Menschenrettung aus dem zweiten Stock angelegt. Dabei war vor allem die Rettung der Personen aus dem dritten Stock an der Frontseite zum Rathaus hin für die vielen Zuschauer spektakulär, die die Übung der Feuerwehrabteilungen interessiert beobachteten. Zeitgleich erfolgte ein Innenangriff der Floriansjünger, um festzustellen, ob noch weitere Personen im Gebäude sind. Zusätzlich wurde zur Brandbekämpfung in der Tiefgarage ebenfalls an der Rückseite des Gebäudes ein Schaumteppich eingesetzt.

Gesamtkommandant Pa­trick Grießer und Abteilungskommandant Wolfgang Götz gaben sich mit dem konzen­trierten Ablauf der Übung der insgesamt 35 Feuerwehrleute sehr zufrieden. Mit drei Löschfahrzeugen und zwei Mannschaftstransportwagen waren sie schnell vor Ort und meisterten die Anforderungen unter den Augen von Bürgermeister Thomas Albrecht, vielen Gemeinderäten und Altbürgermeister Karl Fröhlich ohne Probleme.