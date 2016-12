Wellendingen Sitzt der liebe Gott im Finanzamt?

Die Geschichte der alten Frau mit dem "Brief an den lieben Gott" sorgte anschließend für Erheiterung, denn der Brief landet beim Finanzamt. Das konnte nicht gut gehen. Nach den Klängen von "Oh Tannenbaum" wurde anlässlich des Namenstags die Geschichte der Heiligen Barbara erzählt. Die Kommunionkinder verteilten an die Zuhörer Barbarazweige, um damit symbolisch Hoffnung und Träume weiterzugeben.

Glühwein, Punsch und Gebäck durften bei dieser Kälte ohnehin nicht fehlen und rundeten den Abend bei einem Schwätzle harmonisch ab.