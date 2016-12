Wellendingen Schon mit einer guten Tat den Alltag erhellen

Vor dem Gottesdienst trafen sich die Familien zum Stehkaffee im Gemeindehaus, wo sich die Kinder bei Spiel- und Bastelaktionen beteiligen und die Erwachsenen gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Saft unterhalten konnten.

Während des Anspiels von "Zoomie" und "Mütze" wurde erklärt, warum der Adventskranz rund und nicht eckig ist, warum er mit Tannenzweigen besteckt wird und warum rote und nicht blaue Kerzen verwendet werden.

Der runde Adventskranz, ohne Anfang und ohne Ende, soll die Menschen an die unendliche Liebe Gottes zu ihnen erinnern. Tannenzweige werden verwendet, weil sie bereits an Weihnachten erinnern und diese immer grün seien, so wie Gott immer da sei. Die roten Kerzen stehen als Zeichen dafür, dass Jesus für die Menschen gestorben und nicht das kleine Kind in der Krippe geblieben sei. Die brennenden Kerzen am Adventskranz machen die dunkle Jahreszeit etwas heller, genauso wie Gott das Leben heller mache.