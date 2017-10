Spaichingen. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Sonntag gegen 0.45 Uhr auf dem Marktplatz in Spaichingen gekommen. Ein Anwohner meldete der Polizei, dass etwa zehn bis 15 Personen Mobiliar, Steine und Aschenbecher herumwarfen und sich schlagen würden. Als mehrere Polizeistreifen und auch eine Streife der Polizeihundeführerstaffel eintrafen, rannten mehrere Personen davon. Bisher wurde bekannt, dass eine Gruppe von Jugendlichen einen Streit mit einer Gruppe von elf Personen im Alter von 16 bis 28 Jahren provoziert habe. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die Täter ohne Grund mit allen möglichen Gegenständen gegen die elf Geschädigten ein. Außerdem versprühten die Täter Pfefferspray. Währenddessen wollten mehrere Zeugen des Vorfalls eingreifen und den Streit schlichten. Diese wurden jedoch ebenfalls von den jugendlichen Angreifern attackiert. Insgesamt wurden elf Personen verletzt. Die Polizei in Spaichingen, Telefon 07424/9 31 80, bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, sich zu melden.