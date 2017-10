Wellendingen. Der Sportclub Wellendingen lädt zur Kirbe und Herbstverlosung am Wochenende ein. Im Sportheim werden am heutigen Freitag ab 12 Uhr Schlachtplatten in verschiedenen Variationen angeboten. Am Samstag trifft sich der Gesamtausschuss um 10 Uhr im Sportheim zur Erstellung der Gewinnliste zur großen Tombola, die am Sonntag nach dem Verbandsspiel SC Wellendingen – SV Gosheim mit der Ziehung der Gewinnlose ihren Abschluss findet. Auf Sonntag wird zum Frühschoppen, aber auch zu Schlachtplatte, Kaffee und Kuchen eingeladen. Nach den Verbandsspielen SC Wellendingen II – FSV Schwenningen II und SC Wellendingen gegen SV Gosheim erfolgt um 17 Uhr die Ziehung der mehr als 200 Gewinne. Auch einen Verkauf über die "Schtrooß" gibt es. Anmeldungen können telefonisch unter 07426/16 52 oder 22 50 erfolgen.