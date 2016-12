Wellendingen Sandy Rose erfreut die Herzen von vielen Junggebliebenen

Im Rahmen des Seniorennachmittags begrüßte Bürgermeister Thomas Albrecht als älteste Mitbürger aus Wilf­lingen Mathilde Leibold und Josef Winkler, beide jeweils im 91. Lebensjahr. Aus Wellendingen waren die Betagtesten Josef Schneider mit 91 Jahren und Maria Maurer, die im April 98 Jahre alt wird. Alle erhielten ein Präsent vom Schultes, der mit Maria Maurer in zwei Jahren dem ersten "100er" in seiner Amtszeit gratulieren will.

Er sagte die Gesangsklasse der Wellendinger Schule an und führte aus, dass laut des Kultusministeriums kein Musikunterricht in der Grundschule mehr notwendig und wohl wegen Geldmangels gestrichen worden sei. Die Gemeinde habe aber dazu eine andere Meinung. In Kooperation mit dem Gesangverein habe sehr erfolgreich die Gesangsklasse gegründet werden können.

Sie gab beim Seniorennachmittag eine Kostprobe ihres Könnens und begeisterte das Publikum nicht zuletzt mit dem Klassiker "Mein kleiner grüner Kaktus", die bei den Zuhörern hervorragend ankam.