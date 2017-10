Wellendingen Ruine ermöglicht Reise ins Mittelalter

Frittlingen. Die Idee, in den Schwarzwald zu fahren, kam von Hesham, einem jungen Syrer, der schon oft seinen in der alten Heimat lebenden Freunden erklären wollte, wo genau er in Deutschland wohnt. Aber niemand kannte Rottweil, Tuttlingen oder Stuttgart. Der Schwarzwald (Black Forest) ist jedoch weltweit bekannt. Hesham sagte immer, er wohne in der Nähe vom Schwarzwald, aber den Schwarzwald selber kenne er nicht. Dies sollte sich ändern.

So fuhr die Gruppe über Schramberg ins Kinzigtal zunächst nach Hausach. Dort führte eine kleine Wanderung auf die Burgruine Husen. Von dort hatte alle einen schönen Blick über Hausach und den Schwarzwald.

Manfred Allgaier vom Helferkreis erklärte, woher der Name Schwarzwald komme. Im Mittelalter, als die Burg gebaut worden sei, habe in Deutschland große Armut geherrscht. Das Leben im Schwarzwald sei sehr hart gewesen. Außerdem habe es viele Kriege gegeben, was man an der zerstörten Burg noch immer erkennen könne.