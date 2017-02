Wellendingen Rot-Weiß geht gar überhaupt nicht

Die Absetzung von Bürgermeister Thomas Albrecht stand auf dem Plan und wurde auch eindrucksvoll begründet. Selbst Kämmerer Phillippe Liebermann als Herr der Zahlen und sonstiger Schultes-Fürsprecher hatte Kritik im Köcher, als er das Schultes-Wahlergebnis in entsprechender Umdeutung als lediglich 38-prozentige Zustimmung zum Amtsinhaber in den Raum stellte.

Steilvorlage für Amtsentheber Tobias Götz, der mit schwerem Geschütz aufwartete. Scheine doch der Schultes, seinen Bauhof nicht im Griff zu haben; Mäharbeiten am Bolzplatz und anderswo werden schlichtweg ignoriert. Doch dass bei einer Wahl am Wilflinger Rathaus eine rot-weiße Fahne hänge, das gehe in hohenzollerisch-preußischem Landen gar nicht. Das könnte eine Wahlannullierung nach sich ziehen – und die Fahne dürfte als Wilflinger Narrenbändel Verwendung finden. Zudem scheine man Sparmaßnahmen schon so weit zu treiben, dass das Ortsschild Richtung Schörzingen mit "Wilfingen" glattweg einen ganzen Buchstaben einspare.

Thomas Albrecht wehrte sich tapfer, zumindest die 38 Prozent wollte er nicht ohne Kommentar stehen lassen. Er bräuchte dann nur noch zu 38 Prozent im Rathaus sein und könne den Rest des Jahres Urlaub machen (bei 38 Prozent Salär?).