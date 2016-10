Wellendingen Rapps Charme entkommt niemand

Wellendingen. Schon einmal hatte der Albverein vor vier Jahren die bei Konrad Wekenmann gelagerte historische Obstmühle und die Presse in Betrieb genommen und den Zuschauern vorgeführt, wie vor rund 100 Jahren Apfelmost entstand. Auch an diesem Wochenende entfaltete Waldemar Rapp als Vorsitzender der Ortsgruppe sein Entertainer-Talent und erläuterte nicht nur den staunenden Kindern, dass der Apfelsaft eben nicht im Supermarkt-Regal wächst.

Zusammen mit Simon Schmeh drehte er an den Rädern der Obstmühle, die von Konrad Wekenmann und weiteren Helfern immer wieder neu mit Äpfeln von Streuobstwiesen gefüttert wurde. Die solcherart geschredderten Äpfel wurden als Mus in die Presse eingefüllt und mühsam zusammengepresst.

Der unten auslaufende Apfelsaft wurde sorgfältig durch ein Sieb geleitet und in Krug oder Kanne aufgefangen. Der so gewonnene Apfelsaft durfte von den Zuschauern und Besuchern sofort verkostet werden. Den Besuchern wurde sehr schnell klar, dass diese Art der manuellen Saftgewinnung ein Knochenjob ist und eventuell nicht alles in der "guten alten Zeit" besser war als heute.