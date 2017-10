Wellendingen. Das Weinfest beim Musikverein Wellendingen bereichert das Wochenende in der Neuwies-Festhalle: am Samstag, 28. Oktober, ab 19 Uhr und am Sonntag, 29. Oktober, ab 13 Uhr. Am Samstag spielt die Musikkapelle Stetten plus Bühlingen ab 19 Uhr. Ab 21.30 Uhr tritt die "absperrband" (Eintritt: 6 Euro) auf. Am Sonntag unterhalten bei freiem Eintritt ab 13 Uhr die Jugendkapelle Wellendingen-Wilflingen, ab 14 Uhr der Musikverein Weilen und ab 16 Uhr die BiraBöhmische Blasmusik.