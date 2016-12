Wellendingen Ponyreiten, Glühwein und Nikolaus

Wellendingen. Das war auch in diesem Jahr nicht anders. Gefühlt noch mehr Kinder als in den vergangenen Jahren, Senioren, die man sonst während des Jahres nicht allzu oft sieht, darüber hinaus die vielen alteingesessenen Bürger und ganz selbstverständlich auch Menschen mit fremdländischen Wurzeln. Das Leben kann so einfach und friedfertig sein – und in dieser dörflichen Gemeinschaft funktioniert das auch.

Der Adventsnachmittag der von der Wellendinger Vereinsgemeinschaft getragen wird, bietet allen die Chance auf ein paar gemütliche Stunden in einer ansonsten hektischen Vorweihnachtszeit. Das übliche Kommerzdenken entfällt hier ebenso, denn der Reinerlös wird stets einem wohltätigen Zweck zugeführt. So kann man sich entspannt den vielen Genüssen hingeben, die an den Ständen so verlockend dargeboten werden, und tut dabei auch noch Gutes.

Für das körperliche Wohl zuständig waren "Heiße Liebe", Rote Würste, XXL-Bratwürste, Glühwein, Waffeln und Schupfnudeln. Gleichzeitig sorgten auf dem festlich geschmückten Schlossplatz Kindergartenkinder, der musikalische Nachwuchs der Bläserklasse, der Gesangverein und der einheimische Musikverein für kurzweilige Unterhaltung und weihnachtliche Atmosphäre.