Frittlingen. Gestern kam es um 12.23 Uhr zu einem Kurzschluss im 20 000-Volt-Mittelspannungsnetz der EnBW-Tochter Netze BW im Raum Frittlingen. Daraufhin waren, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung, gut 30 an der betroffenen Leitung hängende Ortsnetzstationen spannungslos. Schätzungsweise eine hohe dreistellige Zahl von Haushalten und Betrieben in Frittlingen sowie in Aldingen, Aixheim und Neuhaus hatte daraufhin keinen Strom. Von der Versorgung abgeschnitten waren außerdem einzelne Einspeiseanlagen und Aussiedlerhöfe auf den Gemarkungen Denkingen und Wellendingen. Nachdem keine offensichtliche Ursache für den Kurzschluss erkennbar war, kon­trollierte der Bereitschaftsdienst den Leitungsabschnitt. Parallel dazu gelang es den Monteuren in Abstimmung mit der Netzleitstelle Ravensburg, fast alle Stationen bis 13.20 Uhr wieder ans Netz zu bringen. Um 14.28 Uhr hatte schließlich auch die Untere Mühle in Wellendingen wieder Strom. Solche Kurzschlüsse entstünden beispielsweise durch vom Wind hereingewehte Äste.