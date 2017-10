Wellendingen Nur die kleine Kim sieht Charlie

Denkingen. Das Theater Sturmvogel aus Reutlingen zeigt auf Einladung der Mediathek Denkingen sein neues Kindertheaterstück mit echtem Hund: "Mein Freund Charlie". Ein laut Mitteilung tierisches Mitmachtheater über die Macht der Fantasie für Kinder ab vier Jahre am Samstag, 21. Oktober, 15 Uhr, in der Scheune im Bürgerhaus in Denkingen.