Wellendingen/Neufra Motorradfahrer nach Unfall auf K 5545 in Lebensgefahr

Ein 37-jähriger Motorradfahrer war gegen 9.40 Uhr in Richtung Wellendingen unterwegs und überholte, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, einen vorausfahrenden Lkw. Dabei prallte der Biker frontal in einen entgegenkommenden Opel Corsa. Der Aufprall war so heftig, dass der 63-jährige Opel-Fahrer schwer verletzt wurde.

Der Biker erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Straße war während der Unfallaufnahme bis gegen 11.45 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.