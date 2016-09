Wellendingen Neuer Rektor und 28 Erstklässler

Danach trafen sich Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde der neuen Erstklässler in der Neuwies-Festhalle, wo der neue Rektor, Harald Gauß, in einer voll besetzten Festhalle alle Anwesenden willkommen hieß. Gauß ist in der Region kein Unbekannter, war er doch vor seinen sechs Jahren in Tokio (Japan) acht Jahre an der Grund- und Hauptschule in Villingendorf. 28 kleine ABC Schützen erwarteten mit leuchtenden Augen und pochendem Herzen ihren allerersten Schultag. In einem kleinen Dialog bezogen Lehrerin Michel (mit dem Hasen) und Rektor Gauß die Erstklässler in ihr Gespräch mit ein.

Da der kleine Hase in die Schule wollte, aber sich noch nicht richtig traute, konnten ihm die neuen Erstklässler helfen. Mit einem kleinen Theaterstück "Ach du meine Tüte" und passenden Liedern bereiteten anschließend die Zweitklässler der Lehrerinnen Huber und Löffler den Neuen der "Hasenklasse" einen herzlichen Empfang und nahmen ihnen so die letzten Unsicherheiten vor der Schule.

Während die erste gemeinsame Unterrichtsstunde mit Klassenlehrerin Meßmer stattfand, verweilten die Eltern derweil in der Festhalle bei Kaffee und Kuchen, unterhielten sich und lernten sich kennen. Die Bewirtung lag in den Händen der Eltern der Klasse 2ab. Danach wurden die stolzen Schulkinder von ihren Eltern in Empfang genommen und erste Fotos im Klassenzimmer geschossen, bevor im Familienkreis weitergefeiert wurde.