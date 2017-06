Wellendingen Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall

Der 37-Jährige war in Richtung Wellendingen unterwegs und überholte, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, einen vorausfahrenden Lkw. Dabei prallte der Biker frontal in einen entgegenkommenden Opel Corsa. Der Aufprall war so heftig, dass der 63-jährige Opel-Fahrer schwer verletzt wurde.

Der Biker erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort starb er laut Polizei am Mittwoch.