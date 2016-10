Wellendingen Mit offenem Blick in die Augen des Bürgermeisters

Platz für eine Haltestelle

Neben der Frage, warum diese Anregung denn nicht bereits im Zuge der Sanierung der Schörzinger Straße gekommen sei, fehlt der Unterschriftenliste der Name des Initiators oder der Initiatoren. Kurz: der oder die Ansprechpartner für Rückfragen. Der oder die Bürger haben also nicht mit offenem Visier, sondern ganz unpreußisch, operiert.

Was für den Bürgermeister aber dem Fass die Krone aufsetzt, ist die Art der Übergabe. Seiner sechsjährigen Tochter sei dies Schreiben auf der Straße überreicht worden, so Thomas Albrecht. Ein Faszinosum, das selbst langgediente Gemeinderäte in dieser Form noch nicht erlebt oder gehört haben und für Kopfschütteln im Ratszimmer sorgt. Im Wilflinger Ortschaftsrat soll dieses Verhalten, dem Vernehmen nach, nicht so vornehm kommentiert worden sein.

Fast schon launig wirkt Al­brechts Anmerkung, dass seine Tochter mit dem Rathaus, also mit seinem Beruf, nichts, aber rein gar nichts zu tun habe.

Preußische Tugenden

Was ist zu tun? Den Inhalt des Schreibens könne er, Al­brecht, durchaus mittragen. Dies sehen Ratsmitglieder aus beiden Ortsteilen ähnlich. Doch ohne Ansprechpartner? Ein Hinweis im Amtsblatt soll folgen. Damit die Tugend, die durchaus auch preußische, des geraden Gangs und des offenen Blicks in die Augen des Ansprechpartners geweckt wird. Selbst beim Gang ins Wellendinger Schloss, ins ehemalige, in dem derzeit der Bürgermeister, der Schultes, sein Büro hat.