Wellendingen Mit der Hilfe aus Rottweil

Für 1410 Stunden im Jahr

Es wurden 1410 Stunden im Jahr für Wasserwerk, Hochbehälter, Leitungen, Schächte, Brunnen (Lauffen) und Messeinrichtungen veranschlagt. Ferner 50 Prozent Bereitschaftsdienst, 20 Tage im Jahr Bürotätigkeit, Fortbildungen und externe Schulungen, die Vorhaltung der Netzleitwarte, Notfallplan und Maßnahmenplan sowie Aufbau und Pflege eines Betriebshandbuchs.

Weil der geschätzte Auftragswert den Schwellenwert von 418 000 Euro netto nicht erreiche, sei eine sogenannte freihändige Vergabe im Wettbewerb durchgeführt worden. Acht potentielle Bieter erhielten die Vergabeunterlagen, zwei Angebote, die oben genannten, seien am Fristende eingegangen. Falls mehr Stunden im Jahr als die 1410 benötigt werden, müsste der Verband diese nach einem festgesetzten Stundensatz bezahlen, erfährt Ralf Ulbrich (Deißlingen) auf Nachfrage.

Damit tritt die ENRW die Nachfolge der BWV (Bodensee-Wasserversorgung) an, deren Vertrag zum 30. Juni auslaufe und laut Thomas Albrecht wegen fehlenden Personalkapazitäten – wie andere Angeschriebene auch – kein Angebot abgegeben hätten.

Quellfassungen im Blick

Als weitere Tat des Abends wird die Sanierung der Quellfassungen I und III in die Wege geleitet. Für diese Maßnahme sind im Haushaltsplan 103 000 Euro eingestellt. Die Versammlung tätigt den er­sten Schritt und akzeptiert ein Honorarangebot des Büros "Fritz Planung" (Bad Urach) über 22 644,17 Euro, damit die weiteren Maßnahmen in die Wege geleitet werden können.

Feinheiten der Satzung

Dann nähert sich die Versammlung, in voller Besetzung 16 Mitglieder stark, dem Ende und gibt einen Einblick in die Feinheiten der Satzung, die bei der Sitzung am 31. Januar nicht erkannt wurden und mit Frank Scholz zu tun haben.

Der Dietinger Bürgermei­ster, vor Albrecht Vorsitzender des Verbands, erhielt damals bei seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats des Verbands eine Gegenstimme aus der Gemeinde Dietingen. Einstimmigkeit wird jedoch verlangt. Quasi wie im Bundesrat, versucht Thomas Albrecht zu erklären. Hier gebe es Abstimmungen, bei denen die Vertreter der Länder so abstimmen müssten, wie ihnen aufgetragen wurde (und nicht nach Gewissen oder Parteibuch).

Jetzt, im zweiten Versuch, hat es geklappt: Einstimmigkeit durch Handheben von den elf Anwesenden am Ratstisch. Frank Scholz gehört dem Verwaltungsrat an, den in der Regel die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden Wellendingen (ohne Wilflingen), Dietingen (ohne Rotenzimmern), Deißlingen (für Lauffen), Frittlingen, Zimmern unter der Burg und Rottweil für die vier Stadtteile Feckenhausen, Neukirch, Zepfenhan und Neufra (ENRW-Geschäftsführer Christoph Ranzinger) bilden.