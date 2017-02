Wellendingen. Der Sachschaden des schweren Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 5545 zwischen Wellendingen und Neufra beläuft sich laut Polizei auf etwa 20 000 Euro. Während der Unfallaufnahme, bis kurz vor 19.30 Uhr, war die Kreisstraße in beide Richtungen gesperrt. Der 42-jährige Unfallverursacher stand unter Alkoholeinwirkung. Wie berichtet, geriet am Donnerstag gegen 17.15 Uhr, der 42-Jährige in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Auto einer 48-Jährigen. Beide Fahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.