Frittlingen. Eine Zeugin hat am Dienstag kurz vor 19 Uhr dem Polizeirevier in Spaichingen einen auffälligen Fiat auf der Strecke zwischen Rietheim und Spaichingen gemeldet, der ungewöhnlich langsam und teilweise über der Mittellinie fahren würde. Bei dem Fahrzeuglenker handle es sich um einen Paketzusteller. Die Polizisten kontrollierten das Auto in Frittlingen in der Wellendinger Straße und stellten fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch und lallte. Ein Alkoholtest führt zu einem Ergebnis von 2,6 Promille Alkohol im Blut. Dem Paketzusteller wurde der Führerschein weggenommen. Er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.