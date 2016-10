Wellendingen Manchem geht nie Puste aus

Kaum zu glauben, dass die Jugendlichen nach dem anstrengenden Probentag immer noch nicht genug vom Musizieren hatten. Spontan wurde spät abends zu den Instrumenten gegriffen; die anderen Gäste der Jugendherberge kamen in den Genuss einiger Märsche und Polkas. Der Abend klang bei Spiel und Spaß am Tischkicker und mit Uno aus.

Am nächsten Morgen versammelten sich alle Jungmusiker, um das am Tag zuvor Erlernte in der Gesamtprobe zusammenzutragen. Zufrieden über den Verlauf der beiden vergangenen Tage machte sich die Jugendkapelle gegen Mittag auf den Heimweg. Wie sehr sich die Probenarbeit in Triberg gelohnt hat, wird sich bei den bevorstehenden Konzerten am 19. November in Wellendingen und am 3. Dezember in Wilflingen zeigen.