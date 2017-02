Wellendingen Lösungen präsentiert

Gosheim/Wellendingen. Große Herausforderungen für talentierte Schüler bietet der jährlich stattfindende Landeswettbewerb Mathematik Baden-Württemberg, der in Kooperation mit dem Kultusministerium Bayern stattfand.

Klaus Stier (Klasse 10a) vom Gymnasium Gosheim-Wehingen nahm bereits zum dritten Mal in Folge erfolgreich an diesem Wettbewerb teil. Mit Engagement, Kreativität und logischem Denken arbeitete er an den Aufgaben aus den klassischen Bereichen Geometrie, Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Zahlentheorie. Seine Bemühungen waren von Erfolg gekrönt. Der 15-Jährige errang den ersten Platz.

Als Anerkennung seiner Leistung überreichten Schulleiterin Eva Jäger und Mathematiklehrer Martin Prinz dem Gewinner eine Urkunde. Überdies gewann er einen Buchpreis. Durch seinen Erfolg ist Klaus Stier für die zweite Runde des Wettbewerbs qualifiziert und bereits voller Elan mit den neuen Aufgabenstellungen beschäftigt.