Wellendingen Lehren aus dem Turmbau zu Babel gezogen

So führten die vor allem bei den Kindern beliebten Figuren "Zoomi" und "Mütze" auf ansprechende Art in das Thema ein und spannten den Bogen vom Thyssen-Krupp-Turm zur biblischen Geschichte, die von den Kindergartenkindern eindrucksvoll in Szene gesetzt wurde.

Es entstand ein kleiner Turm in der Kirche, der jedoch getreu der Geschichte nicht vollendet werden konnte, da im Gegensatz zum Testturm in Rottweil die Menschen damals die Absicht hatten, Gottes Größe zu übertreffen.

Während anschließend die Kinder bis zur zwei Klasse im Gemeindehaus mit ihren Gruppenleiterinnen das Thema altersgerecht vertieften, ging Pfarrer Varghese Plackal in seiner Predigt auf die Gefahren eines überheblich und selbstgefälligen Lebensstils ein. Zu den von der Familienzeit-Band Adorando gefühlvoll gespielten Liedern konnten die Gottesdienstbesucher die mit stimmungsvollen Hintergrundbildern projizierten Liedtexte ablesen und mitsingen.