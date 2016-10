Wellendingen Kriminelle Geschichten

Nach freier Zeit zur Erkundung von Meersburg zusammen mit dem Austauschpartner erfuhren die Schüler einiges über die Geschichte der Stadt Meersburg vom Mittelalter bis heute.

Am Donnerstag ging es nach Freiburg, um eine besondere Führung mitzuerleben. Schauspieler führten die Schüler durch Freiburg mit mehr oder weniger kriminellen Geschichten.

Am Freitag stand der alljährliche Wandertag auf dem Plan, der extra auf die Austauschwoche gelegt wurde, da es so etwas in Frankreich nicht gibt. Das Wetter hat mitgespielt, so gut wie alle Schüler waren in den Wäldern der Region unterwegs.

Die französischen Schüler haben sich mit ihren deutschen Partnern und ihrer Klasse zum Wandern und Grillen (eine deutsche Tradition, besonders um 10 Uhr!) auf den Weg gemacht. Dabei war der sprachliche Austausch beim Grillen und sogar beim Fußballspielen sehr rege. Nach der gelungenen Woche, warten alle gespannt auf den Gegenbesuch im April 2017.