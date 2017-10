Wellendingen Kontinuität ein unternehmerischer Fels in der Brandung

Geschäftsführer Josef Hafner begrüßte im Rahmen der Feier die Jubilare, Bürgermeister Thomas Albrecht sowie die Gäste. Josef Hafner bedankte sich in seiner Rede bei den langjährigen Mitarbeitern für deren Betriebstreue und die Zusammenarbeit mit einem Präsent und Geldgeschenk sowie einer Urkunde der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. Er zeigte in seiner Ansprache den Werdegang von jedem Mitarbeiter auf.

Bürgermeister Thomas Al­brecht gratulierte den Jubilaren und überreichte Rolf Bartsch für sein 40. Arbeitsjubiläum die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg.

Neben Rolf Bartsch für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Adelbert Riedmüller für 30 Jahre, Ewald Wörrle und Ralf Hermann für je 25 Jahre, Ibrahim Özbudak für 20 Jahre sowie Nazim Demir, Jan Pompetzki, Johann Schmidt, Giuseppe Trove und Andreas Welte für je zehn Jahre ausgezeichnet. "In turbulenten, schnellebigen Zeiten wie heute ist Kontinuität ein wichtiger unternehmerischer Fels in der Brandung, ohne den ein wirtschaftlicher Erfolg und Fortbestand nicht möglich wäre", so Josef Hafner. "Für die Firma ist es notwendig, dass erfahrene Mitarbeiter wie Sie mit Ihrem langjährigen Fachwissen und großer Einsatzbereitschaft für einen reibungslosen Ablauf sorgen."