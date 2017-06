Wellendingen. Der Wellendinger Gemeinderat tagt am Donnerstag, 22. Juni, ab 19.30 Uhr im Rathaus. Er widmet sich folgenden Themen: Bürgerfragestunde, Bauangelegenheiten wie Neubau von zwei Mehrfamilienwohnhäusern in der Wilflinger Bergstraße, Kinderzentrum Wellendingen (Jahresbericht, Kindergartenbedarfsplanung 17/ 18, Krippengruppe im Kindergarten in Wilflingen, Anpassung des Betreuungsangebots und der Kindergartenbeiträge zum Kindergartenjahr 17/18, Einsatz einer Hauswirtschaftskraft in Wellendingen), N-Region 5 G (gemeinsamer Klimaschutzbericht), Bebauungsplan "Auf dem Altberg – 1. Erweiterung" (Satzungsbeschluss), Bürgerhaus Wilflingen (Einbau eines Treppenlifts), Bebauungsplan "Neu­fraer Straße – 2. Erweiterung" (Satzungsbeschluss) sowie Verschiedenes und Bekanntgaben, selbstverständlich auch die Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung.