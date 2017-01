Wellendingen. Der 30. Kinderflohmarkt in Wellendingen, den dieses Jahr das erste Mal der Tennisverein organisiert, beginnt am Sonntag, 12. März, um 14 Uhr und geht bis 16 Uhr in der Neuwies-Festhalle. Die Tischgebühr beträgt sechs Euro. Einlass für Verkäufer ist von 12.30 bis 13.30 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es "Im Winkel". Es darf auch Spielzeug und alles, was Kinder brauchen können, angeboten werden. Sperrige und größere Verkaufsgegenstände können auf der Bühne platziert werden. Anmelden sind möglich: Telefon 0172/1 65 94 06, per E-Mail unter Kinder-Flohmarkt-Wellendingen@gmx.de.