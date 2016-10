Der neue Jugendgemeinderat von Wellendingen und Wilflingen ist einsatzbereit. Nach der Wahl Ende Juli hat am gestrigen Spätnachmittag Bürgermeister Thomas Albrecht (rechts) die gewählten Nachwuchskräfte mit Urkunde und Handschlag für die Wahlperiode bis Sommer 2018 ins Amt eingeführt. Mittlerweile seit 2010 ein guter Brauch in der Gesamtgemeinde, wenn auch die Wahlbeteiligung immer übersichtlicher wird. Dennoch: Maximilian Schwarz (von links), Lisa Grießer (Stimmenkönigin), Jonas Hermann, Carola Junker, Michael Ringgenburger, Laura Köhler, Philipp Zimmerer, Marcel Klaiber und Jonas Eismann (Schriftführer) sind guter Dinge und tatendurstig (wir berichten noch). Zum Gremium gehört außerdem Hannes Angst. Mit dabei auf dem Bild ist Anna Herrmann (Vierte von rechts), Ansprechpartnerin für die Jugend in der Gemeinde. Foto: Pfannes