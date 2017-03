Wellendingen Jubiläumsjahr souverän gemeistert

Wellendingen-Wilflingen (dbl). Nach dem instrumentalen Auftakt der Versammlung verwies Vorsitzender Udo Angst auf ein nervenaufreibendes Jahr wegen der aufwendigen Organisation aller Termine. Er zog dennoch das Fazit, dass es sich gelohnt habe. Höhepunkt des Jahres sei der Auftritt der Band "Papis Pumpels" in der Lemberghalle mit einem grandiosen Schlagerabend gewesen.

Das Wertungsspiel in Böhringen und die Konzertauftritte in Neukirch und in der eigenen Halle forderten alle Kräfte. Beim Narrentag in Rottweil standen zahlreiche Wilflinger Musiker zur Verfügung, um die dortige Organisation zu unterstützen. Vorsitzender Angst verwies darauf, dass all dies nur mit einer großartigen Kameradschaft zu meistern sei.

Blasmusik-Kreisverbands- Vorsitzender Otmar Warmbrunn war zur Mitgliederversammlung erschienen, um eine Reihe von Ehrungen vorzunehmen (wir berichten noch). Schriftführerin Stephanie Kiene umriss anschließend im Detail sämtliche Aktivitäten der Wilflinger Musiker im Vereinsjahr. Von Fasnet bis Kirchweihfest, Elfmeterturnier und Auftritte der "Wilflinger Egerländer" war zu berichten und machte deutlich, wie eng der Terminkalender des Vereins ist. Jedoch auch von unvergesslichen Stunden war die Rede.