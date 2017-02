Wellendingen Hohe Gäste – ausgelassene Heiterkeit

Doch auch "hohe Gäste" hatten ihre Aufwartung gemacht. Neben Bürgermeister Thomas Albrecht und Ortsvorsteher Andreas Muschal nahmen René Schatz (Obernheim), Landschaftspräsident Neckar-Alb, mit Ehefrau sowie Urschwabe und Verleger Wulf Wager mit Begleitung Platz. Die Narrenfreunde aus Wehingen um Zunftmeister Ralf Raiser waren erneut gern gesehene Gäste in Wilflingen. Wulf Wager bekam einen langen Dankesapplaus für die ausgiebige Präsentation der Wilflinger Fasnet in seinen Publikationen. Zudem wurde ihm von den Preußischen Tagwachtbläsern ein Gschellriemen als Präsent überreicht. Sein Fauxpas aus der Vergangenheit scheint also in Wilf­lingen längst vergeben zu sein.

René Schatz kam mit einer lokalpatriotischen Anzüglichkeit daher, allerdings auch mit viel Lob für die Wilflinger Fasnet und einer hohen Auszeichnung. Narrenrat Wolfgang Maier durfte die Ehrung für 16 Jahre Tätigkeit im Narrenrat in Form der silbernen Ehrennadel der VSAN (Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte) entgegennehmen. Die Ehrennadel steckte allerdings der weibliche Schatz von René an die Brust von Wolfgang Maier, sichtlich zur Freude desselben.

Die VfR-Mannen zogen die Aufmerksamkeit der Gäste auf ihr Theaterstück "Wenn der VfR nicht wäre". Die recht komplizierte Choreografie sorgte für reichlich Erheiterung. Die Mädchen der VfR-Tanzgruppe "Pink Diamonds" dagegen überzeugten mit viel Rhythmus bei ihrem Stück "Atlantis".