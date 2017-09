Zur Traufwanderung trafen sich elf Wanderfreunde in Wilflingen am Gasthaus Krone. Gemeinsam fuhren sie nach Onstmettingen zum Parkplatz Stich. Von dort aus wanderten sie Richtung Zollernsteighof. Bei bewölktem, aber trockenem Wetter hatten sie einen guten Blick über die Landschaft. Vom Zollernsteighof ging es weiter Richtung Zeller Horn hinauf zum Zollernblick. Dort machten sie Rast und genossen die herrliche Aussicht auf die Burg Hohenzollern. Danach wanderten sie am Naturdenkmal Hangender Stein weiter Richtung Nägeleshaus. Eine weitere Rast war angesagt. Die Schlusseinkehr erfolgte in der "Ölmühle" in Schömberg. Foto: Nessler