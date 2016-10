Wellendingen Hammellauf mit Hindernissen

Bereits am Samstag durfte sich der Musikverein über eine proppenvolle Halle freuen als "Papis Pumpels" mit Schlagern aus den Siebzigern für einen kunterbunten Abend sorgten (wir haben berichtet). Bereits Tage zuvor waren im Vorverkauf alle Karten an den Mann, besser an die Frau gebracht, denn an diesem Abend war die Weiblichkeit in der Überzahl.

Am Kirchweih-Sonntag ging es etwas gemütlicher weiter. Zunächst stand der Frühschoppen auf dem Plan. Bei schönstem Oktober-Sonnenschein wurden die Gäste von der gemeinsamen Jugendkapelle Wellendingen und Wilflingen unterhalten. Dann lockte das leckere Mittagessen an die Tische. Etwa 20 Kinder wollten am Nachmittag beim Hammellauf gewinnen. Schließlich warteten schöne Preise auf die jungen Teilnehmer.

Zu den vielen Runden der Kinder spielten die "Original Wilflinger Egerländer", die über den Nachmittag für zünftige musikalische Unterhaltung sorgten.