Wellendingen Guten Jahre der Ortsverschönerung mit Zuschuss enden

Für die umgesetzten Sanierungsmaßnahmen sind laut Aufstellung rund 1,65 Millionen Euro bei den Ordnungsmaßnahmen und rund 710 000 Euro bei den Baumaßnahmen im Spiel gewesen. Der bewilligte Förderrahmen betrug 2,438 Millionen Euro, davon kommen 1,462 Millionen Euro als Finanzhilfen des Landes und 975 262 Euro als Eigenanteil der Gemeinde. Diverse Aufstockungsanträge an das Land sind in den zehn Jahren, in denen das Programm für Wilflingen lief, notiert. Die Nachfrage war also, auch mit Blick auf die Bevölkerungszahl, positiv bemerkenswert. Das Sanierungsgebiet wurde 2009, 2010 und 2016 erweitert.