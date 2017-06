Wellendingen Große Flagge gegen Mobbing gehisst

Gosheim/Wellendingen (sg). Die grandiose Gala glänzte mit zwei "special guests", mit Guido Wolf, dem Minister für Justiz und für Europa, und mit der deutschen Meisterin im Frauenfußball, Julia Simic, die vor einer Woche mit dem VfL Wolfsburg Pokalsiegerin geworden war.

Letztere hatte sich die rührige Initiativgruppe des Gymnasiums über Facebook als Projektpatin für SoR-SmC an Land gezogen. So erlebten die Festgäste in der vollbesetzten Schlossberghalle eine kunterbunte Gemeinschaftsleistung aus Musik, szenischen Impulsen, Titelverleihung und Grußworten.

Dass der vorgesehene Film partout nicht über den Beamer wollte und die Patin mit einer Stunde Verspätung ankam, weil sie im Stau stecken geblieben war, verlieh der Veranstaltung jene unkomplizierte Leichtigkeit, die zwar die Organisatoren nervte, das Publikum jedoch immer wieder zu spontanen Beifallskundgebungen animierte. Was der Atmosphäre und dem Miteinander ungemein gut tat.