Wellendingen Gemeinde knappe Stunde ohne Strom

Bei Tiefbauarbeiten sei ein Erdkabel beschädigt worden, teilte das Unternehmen mit. Die Baufirma habe umgehend die Störungsstelle der EnBW-Tochter informiert, so dass sich die Monteure rasch an die Wiederversorgung machen konnten. Laut Mitteilung gelang es mit Hilfe von Schaltmaßnahmen im Mittelspannungsnetz, in enger Abstimmung mit der zentralen Netzleitstelle in Ravensburg, die Versorgung bis 9.38 Uhr größtenteils wieder herzustellen. Um 9.54 seien alle Haushalte und Betriebe wieder am Netz gewesen. Die beschädigte Stelle werde umgehend repariert.

Generell, so informierte "Netze BW" weiter, sei das 20.000-Volt-Mittelspannungsnetz der "Netze BW" in Form "offener Ringe" aufgebaut, so dass im Störungsfall ein beschädigter Abschnitt – in der Regel zwischen zwei Ortsnetzstationen – "herausgeschaltet" ("freigeschaltet") werden könne. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur könnten die betroffenen Stationen wieder ans Netz genommen oder sozusagen "von der anderen Seite" versorgt werden, bevor eine Reparatur beginne. Um die Vorteile dieser Ringstruktur zu gewährleisten, sei eine schadhafte Stelle allerdings möglichst bald zu reparieren. Andernfalls könnte ein erneuter Fehler unter Umständen nicht mehr durch Schaltungen kurzfristig beseitigt werden.