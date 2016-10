Wellendingen Für Häuslebauer und das Gewerbe

Ein weiterer Bereich, der eine Anmerkung verdient: Alle Feinheiten für den ökologischen Ausgleich, ein Kapitel, das in heutigen Zeiten immer mehr Gewicht ein- und Zeit in Anspruch nimmt, sind noch nicht in Stein gemeißelt, aber in Arbeit. Und noch eine Anregung: Ulrike Roth will wissen, ob das Feldkreuz seinen Standort behält. Eine Antwort gibt es an diesem Abend nicht, doch gewisse Botschaften im Ratssaal legen nahe, keine Veränderungen in dieser sensiblen Sache in Erwägung zu ziehen. Die öffentliche Auslegung des Plans wird einstimmig beschlossen.

Zwei kleinere "Fälle"

Deutlich weniger Zeit in Anspruch nimmt der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans "Neufraer Straße – 2. Erweiterung". Von Leopold als sinnvolle Arrondierung bezeichnet, wie im September bei "Auf dem Altberg – 1. Erweiterung" exerziert, geht das Verfahren einstimmig seinen Gang. Behörden und Öffentlichkeit können nun Anregungen vorbringen.

Relativ unkompliziert verläuft gleichfalls das Prozedere beim Bebauungsplan "Bahnhof – 3. Erweiterung – 1. Änderung", der nahezu ausschließlich der Erweiterung von "Paul Hafner" dient. Grob gesprochen ein Gelände in fast nördlicher Richtung gen Aussiedlerhof. Kurz vor der Sitzung eingebrachte Anregungen der Firma GuK werden besprochen und in zwei von drei Fällen berücksichtigt.

Die vom Betrieb angesprochene zweite Zufahrt wird von Bürgermeister Thomas Albrecht als für das Bebauungsplanverfahren nicht relevant bezeichnet und soll eventuell mit den Beteiligten direkt beredet werden.

Auch diesem Aufstellungsbeschluss stimmt der Gemeinderat einstimmig zu. Der Plan wird öffentlich ausgelegt.