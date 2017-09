Wellendingen Friedliche Demonstration vor leerer Halle

Zudem hatten die Demon­stranten eine Erklärung des Deutschen Auswärtigen Amtes in Phnom Penh vom 4. September als vergrößertes Poster dabei, in dem die Bundesregierung "mit großer Sorge die Verhaftung des Oppositionsführers Kem Sokha trotz seiner parlamentarischen Immunität in Kambodscha zur Kenntnis nimmt. Die jüngsten Ereignisse in Kambodscha wie die Einschränkung zivilgesellschaftlicher Organisationen oder das Vorgehen gegen Medien sowie die jetzt erfolgte Verhaftung bedeuten eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit und damit des demokratischen Prozesses im Land. Die im Juli 2018 bevorstehenden Wahlen zur Nationalversammlung verlieren ohne eine glaubwürdige Opposition, ohne demokratische Kontrolle, freie Medien und eine aktive Zivilgesellschaft ihre Glaubwürdigkeit".

"Was der Ministerpräsident macht, ist reiner Betrug an denen, die im Asyl leben", sagte ein Demonstrant, der bereits seit 40 Jahren in Deutschland lebt. Ursprünglich waren viele seiner Asyl suchenden Landsleute in die ehemalige DDR eingereist und hatten, wie er, im Raum Leipzig gewohnt. Nach dem Mauerfall waren sie in den Westen gekommen. Heute leben sie zum Teil auf dem Heuberg und arbeiten in den hiesigen Firmen wie in Wilflingen.

Das heutige Kambodscha vergleicht der Demonstrant mit dem DDR-Regime. Er und seine Landsleute verfolgen Gewalt, Korruption oder die Landverpachtung in ihrem Heimatland an Vietnamesen mit großer Sorge. Vietnam wolle sich Kambodscha wegen seines Landes und der Bodenschätze wie einst Laos einverleiben und arbeite an der Unterwanderung und der Übernahme. "Der Ministerpräsident arbeitet offiziell nicht mit den Vietnamesen zusammen. Aber wir wissen: es ist so!"

Die geplante Übergabe eines Protest-Briefes konnte bei der Demonstration nicht erfolgen, er hatte von den Demonstranten nicht vorbereitet werden können. Indes kam es auch gar nicht zur direkten Konfrontation.

Während draußen die Kundgebung stattfand, war die Halle leer. Einzelne Personen verließen sie durch einen Nebenausgang. Die Benefizgala wurde kurzfristig nach Wehingen verlegt. Schon über einen Rückruf bei der Deutschen Botschaft von Revierleiter Schlüssler war klar geworden, dass der Sohn des Ministerpräsidenten kein Interesse daran hatte, einen Brief entgegenzunehmen und sich den Demonstranten auch nicht zeigen würde.

Diese machten sich dann, nach Kenntnis der Sachlage gegen 19 Uhr, auf den Weg nach Wehingen, wohl wissend, dass sie auch dort wenig würden ausrichten können. Wie die Polizei in Spaichingen auf Nachfrage am anderen Morgen mitteilte, seien ihr von dort keine besonderen Vorkommnisse bekannt.