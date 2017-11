Wellendingen (apf). Am Samstag wird die Starzelbrücke in Wellendingen für den Verkehr freigegeben, teilt Klaus Eger vom Straßenbauamt im Landratsamt Rottweil am gestrigen Nachmittag mit. Die Kolonne will sich morgen, Freitag, den Asphaltarbeiten widmen, damit am Samstag die Sanierung des Bauwerks und der Fahrbahn – in großen Teilen – beendet und die Kreisstraße nach Wilf­lingen wieder befahrbar ist. Restarbeiten seien für kommende Woche vorgesehen, so Eger, das Stahlgeländer soll in zwei Wochen an der Reihe sein. Der Zuständige atmet auf: Das Wetter habe mitgespielt.