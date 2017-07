Wellendingen Flanieren zwischen Blüten und Sand

Manche suchten etwas Kühlung bei einer Führung im Residenzschloss, wo vieles über das ursprüngliche Jagdschloss und der Entwicklung zum Residenzschloss zu erfahren war. Beeindruckt von einer Unzahl von Blüten, Düften und vielerlei Sehenswürdigkeiten und der Gewissheit, dass die Kirchenchormitglieder einen wunderschönen Tag ohne jeglichen Zeitdruck erleben durften, traten sie die Rückfahrt an, auf der eine Schlusseinkehr nicht fehlen durfte. So wie am Tag die Sinne wurden im Gasthof Rössle in Rottenburg-Oberndorf die Gaumen verwöhnt. Auf der Heimfahrt sang die vergnügte Runde Lieder. Ein gelungener Ausflug ging zu Ende.