Am gestrigen Sonntag wurden im Gottesdienst in der katholischen Kirchengemeinde St. Gallus in Wilflingen zwei neue Ministranten feierlich in die Ministrantenschar aufgenommen. Diese sind Emma Muschal und Silia Götz. Die zwei neuen "Minis" trugen ein Gebet vor und erhielten anschließend den Segen von Pfarrer Varghese Plackal, der sich bei den Eltern für ihre Unterstützung für den Dienst am Altar bedankte. Foto: Leibold