Wellendingen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in Wellendingen im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 8.30 Uhr, auf der Straße "Vor Weilenburg" eine Straßenabsperrung beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizeiangaben war der Unbekannte auf dem Gemeindeverbindungsweg von Feckenhausen Richtung Wellendingen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung "Hinter dem Altberg" überfuhr er die Absperrung samt Umleitungsbeschilderung und landete schließlich in einer Wiese. Auf dem Wiesengrundstück beschädigte der Fahrzeugführer noch einen Weidezaun. Ohne sich um den Schaden von insgesamt rund 600 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Hinweise nimmt die Polizei in Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.