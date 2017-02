Wellendingen Erstmals zwölf Jahre

Wellendingen (psw). Der Wellendinger Gemeinderat hat den neuen Jagdpachtverträgen einhellig zugestimmt. Der Jagdbezirk 1 Wellendingen wird ab dem 1. April an Johannes Schmeh, Reiner Schwenke, Wilfried Schmeh und Waldemar Rapp verpachtet. Alle vier Jäger waren bisher auch schon Pächter dieses Jagdbogens. Ausgeschieden ist auf eigenen Wunsch Josef Rebhan, er hatte sich nicht mehr beworben.

Für den Jagdbezirk 2 Wilf­lingen sind Dieter Nessler und Wilhelm Hauser die neuen Pächter. Bisher bestand der Jagdpachtvertrag nur zwischen Dieter Nessler und der Jagdgenossenschaft. Dem Aufnahmeantrag eines auswärtigen Jägers aus Gosheim wurde nicht entsprochen. Dieser hatte bisher einen Jagderlaubnisschein erhalten.

Die Verwaltung wies darauf hin, dass es in der Vergangenheit in Wilflingen zu keinerlei Beschwerden gekommen sei. Deshalb wolle man daran festhalten, die Jagd nur an einheimische Jäger zu verpachten. Die Pächter könnten dem Gosheimer Jäger wieder einen Jagderlaubnisschein ausstellen, so der Vorschlag der Verwaltung.