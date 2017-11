Wellendingen Erich Lafera: von Tür zu Tür

Frittlingen. Bürgermeisterkandidat Erich Lafera ist bereits seit Wochen in Frittlingen unterwegs. Haustürbesuche gehören für ihn laut Pressemitteilung genauso zum Wahlkampf wie persönliche Vorstellungsrunden bei der Feuerwehr oder dem JuRa-Team. Er nimmt nicht nur an Gemeinderatssitzungen teil, sondern ist auch bei Frittlinger Veranstaltungen wie der Herbstübung der Feuerwehr oder der Theateraufführung des Turnvereins anwesend. Die Haustürbesuche in Frittlingen ermöglichen ein persönliches Kennenlernen und bringen den Bürgermeisterkandidaten mit den Bürgern in den Dialog, wo verschiedene Schwerpunkte besprochen werden können. "Ich möchte, dass die Menschen mich kennenlernen und sich ein Bild von mir machen können", meint Erich Lafera, der neben allen Veranstaltungen weiter die Frittlinger Haushalte besuchen will. Die Termine für die Vorstellungsrunden führt Lafera auf seiner Webseite www.erich-lafera.de.