Wellendingen Erfolgreiche Ernte für drei Exemplare

Bürde eines Bären

Eine in Bräuche verwurzelte Gemeinschaft arbeitet jedes Jahr daran, diese Tradition aufrecht zu erhalten und zu pflegen. Junge Menschen sind auch heute noch bereit, sich den Herausforderungen der Organisation solcher Traditionen zu stellen.

Der Erfolg zeigt sich jedes Jahr an Fasnet, wenn sich junge Männer in Stroh einbinden lassen und von vier bis fünf Treibern im schwarzen Domino (im Volksmund "Kutte" genannt) durch das Dorf treiben lassen.

Jeder kann sich natürlich vorstellen, wie schwer es sein kann, unter dieser Strohlast und der großen Hitzeentwicklung in diesem Strohkleid den ganzen Tag durchzuhalten. Auch ein Sturz durch die Tücke der Unwegsamkeiten oder kurzer Schwäche können die Burschen nicht davon abhalten, den Tag zu überstehen. Eine alte Tradition, ohne sich dabei in den Vordergrund zu spielen, findet in Wellendingen immer noch Freunde und Gönner und lebt von der Ideologie einer kleinen eingeschworener Gemeinschaft.