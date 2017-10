Wellendingen Erfolgreiche Brandbekämpfung beinahe zum Anfassen

Übungsobjekt war das Gebäude der Firma Blumez (ehemals Firma Emil Angst) sowie das Nachbargebäude der Firma Wolfgang Leibold in Wilf­lingen. Am Samstag, 16 Uhr, erfolgte der Alarm für die Wehr. In dem Drehteile- und Montagebetrieb der Firma Blumez gab es mehrere Brandabschnitte, und im Gebäude befanden sich noch Personen.

Schon wenige Minuten später befanden sich die Einsatzkräfte der beiden Abteilungen vor Ort. Eine überhitzte Produktionsanlage sorgte für eine starke Rauchentwicklung, es drohte die Ausbreitung des Brands auf das gesamte Gebäude mit Holzdachstuhl und das sehr nahe stehe Nachbargebäude. Zudem galt es, auslaufendes Hydrauliköl aus einem geschmolzenen PVC-Behälter aufzufangen.

Erste Maßnahmen war das Beruhigen von Personen, der Sicherstellung der Wasserversorgung mittels C-Rohr und der Aufbau einer zusätzlichen Löschwasserentnahme aus der Hochzone "Neues Baugebiet". Parallel dazu wurde die Menschenrettung eingeleitet. Eine Wärmebildkamera zum Auffinden von Personen kam im Inneren des Gebäudes zum Einsatz.