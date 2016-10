Wellendingen. Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist am Montag um 22 Uhr am Ortseingang von Wellendingen, aus Richtung Schömberg, gleich bei den ersten Häusern nach rechts von der Straße abgekommen. Er überfuhr Gehweg und Grünstreifen. Auf der angrenzenden Böschung setzte er seinen Weg fort, bis es ihn nach links drängte und er die Straße bis zur gegenüberliegenden Seite überquerte. Dort stieß er zunächst gegen einen Laternenmasten, dann gegen eine Mauer und landete am Ende an der Außenfassade eines Wohnhauses. Dort blieb er im Hof, quer zur Straße, stehen. Glücklicherweise, so die Polizei, passierte dem 26-Jährigen nicht allzu viel. Er musste zwar zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in die Helios-Klinik nach Rottweil, konnte aber aus der Ambulanz gleich wieder nach Hause. Vorher musste der Unfallverursacher noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, weil ein Atem-Alkoholtest ergeben hatte, dass er nicht ganz nüchtern war. Sein Auto wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Weitere Schäden entstanden an der Straßenlaterne, der Mauer und dem Wohnhaus. Die genaue Höhe des Sachschadens dürfte laut Schätzung der Polizei im fünfstelligen Bereich liegen.