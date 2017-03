Wellendingen. Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmorgen ist ein unbekannter Täter gewaltsam in die Postfiliale in der Schömberger Straße in Wellendingen eingedrungen. Der Einbrecher hatte eine Glaseinfassung an der Eingangstüre eingeschlagen. Offensichtlich konnte er nichts Verwertbares entdecken und verließ die Räumlichkeiten wieder, ohne Beute gemacht zu haben. Das teilt die Polizei mit. Das Revier Rottweil, Telefon 0741/47 70, nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.